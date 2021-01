Francesco Arca moglie vittima di un haker: “grazie ai miei due angeli” (Di martedì 26 gennaio 2021) Francesco Arca moglie vittima di un haker, il racconto sui social fatto dalla donna mette davvero tutti in allarme: scopriamo cosa è accaduto. foto facebookProprio nei giorni scorsi Irene Capuano, la nota influencer e compagna dell’attore di fiction sui social ha reso nota la brutta disavventura che le è capitata nei mesi scorsi, facendo preoccupare anche tutti isuoi follower. “grazie ai due angeli che pur non conoscendomi mi hanno aiutato” ha ammesso la giovane che ha raccontato di come la sua identità Instagram sia stata rubata da un haker e di quanto sia stato difficile potersi rimpossessare di tutto. Prima di scoprire cosa è accaduto, i due fanno coppia fissa da diverso tempo e insieme all’attore, la giovane influencer ha anche ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021)di un, il racconto sui social fatto dalla donna mette davvero tutti in allarme: scopriamo cosa è accaduto. foto facebookProprio nei giorni scorsi Irene Capuano, la nota influencer e compagna dell’attore di fiction sui social ha reso nota la brutta disavventura che le è capitata nei mesi scorsi, facendo preoccupare anche tutti isuoi follower. “ai dueche pur non conoscendomi mi hanno aiutato” ha ammesso la giovane che ha raccontato di come la sua identità Instagram sia stata rubata da une di quanto sia stato difficile potersi rimpossessare di tutto. Prima di scoprire cosa è accaduto, i due fanno coppia fissa da diverso tempo e insieme all’attore, la giovane influencer ha anche ...

