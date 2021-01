Focolaio covid in una Rsa abusiva, Quattro decessi. Operatori inquadrati come braccianti agricoli (Di martedì 26 gennaio 2021) Teramo - Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli Operatori erano inquadrati come "braccianti agricoli". Nelle ultime settimane si è generato un Focolaio di covid-19 che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti e personale, Quattro sono stati i decessi. l decreto di sequestro, emesso dal gip del Tribunale di Teramo, è stato eseguito dai Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con i militari della Stazione di Castelnuovo Vomano (Teramo). Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzioni Davide Rosati ed eseguite dai militari del Nas di Pescara, agli ordini del colonnello Domenico Candelli, sono ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Teramo - Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente, al punto che glierano". Nelle ultime settimane si è generato undi-19 che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti e personale,sono stati i. l decreto di sequestro, emesso dal gip del Tribunale di Teramo, è stato eseguito dai Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con i militari della Stazione di Castelnuovo Vomano (Teramo). Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzioni Davide Rosati ed eseguite dai militari del Nas di Pescara, agli ordini del colonnello Domenico Candelli, sono ...

