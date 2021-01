Ferrari, a Fiorano in pista Leclerc per i primi test stagionali (Di martedì 26 gennaio 2021) Charles Leclerc gira a Fiorano per i primi test stagionali a bordo della sua Ferrari in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota monegasco è sceso in pista per riprendere confidenza con la monoposto. Prove di guida con una vettura del 2018, per quella nuova bisognerà attendere marzo in Bahrain. Domani, mercoledì 27 gennaio, toccherà a Carlos Sainz fare il proprio debutto, mentre giovedì ci sarà Mick Schumacher che sarà al volante della Haas in questa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Charlesgira aper ia bordo della suain vista del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota monegasco è sceso inper riprendere confidenza con la monoposto. Prove di guida con una vettura del 2018, per quella nuova bisognerà attendere marzo in Bahrain. Domani, mercoledì 27 gennaio, toccherà a Carlos Sainz fare il proprio debutto, mentre giovedì ci sarà Mick Schumacher che sarà al volante della Haas in questa stagione. SportFace.

SkySportF1 : ?? Le prime foto di @MarcusArmstrng a bordo della SF71H a Fiorano ???? #Armstrong è il secondo neozelandese a guidare… - SkySportF1 : ?? A Fiorano oggi è il turno di @Charles_Leclerc: le prime foto della giornata di test della @ScuderiaFerrari… - SkySportF1 : Ferrari, test Fiorano: in pista i piloti della Driver Academy #SkyMotori #F1 #Formula1 - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ?? A Fiorano oggi è il turno di @Charles_Leclerc: le prime foto della giornata di test della @ScuderiaFerrari #SkyMotori #F… - MarcoColletta : Breve storia triste. La prima volta in cui so quando la Ferrari gira a Fiorano e non ho impegni, c'è zona arancione. ?? #F1 #Ferrari #DPCM -