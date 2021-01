Conte si dimette! Ora tutto è possibile. È l’ultimo atto del fu avvocato del popolo? (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo giorni di tentativi inutili in cui il premier ha cercato e ricercato di rattoppare con possibili inciuci la sua maggioranza, il Conte-bis arriva al termine. Per cercare di salvare il salvabile è passato dagli scissionisti di Forza Italia all’Udc, da Ciampolillo al fattore Tabacci, dalla Polverini che rinnega il saluto romano a Di Maio che apre agli ex-democristiani, ma adesso Giuseppe Conte butta la spugna. E ora può accadere davvero di tutto. Tutti sanno che rassegnare le dimissioni in situazioni del genere apre a qualsiasi scenario. Conte è entrato da Mattarella da ‘Papa’ ma probabilmente, considerato che non ha né un partito suo né un seggio in parlamento, ne uscirà da vescovo o ancor meno. E così, per fortuna dell’Italia e degli italiani, Conte con ... Leggi su ilparagone (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo giorni di tentativi inutili in cui il premier ha cercato e ricercato di rppare con possibili inciuci la sua maggioranza, il-bis arriva al termine. Per cercare di salvare il salvabile è passato dagli scissionisti di Forza Italia all’Udc, da Ciampolillo al fre Tabacci, dalla Polverini che rinnega il saluto romano a Di Maio che apre agli ex-democristiani, ma adesso Giuseppebutta la spugna. E ora può accadere davvero di. Tutti sanno che rassegnare le dimissioni in situazioni del genere apre a qualsiasi scenario.è entrato da Mattarella da ‘Papa’ ma probabilmente, considerato che non ha né un partito suo né un seggio in parlamento, ne uscirà da vescovo o ancor meno. E così, per fortuna dell’Italia e degli italiani,con ...

MassimGiannini : Il 13 gennaio #Renzi apre la #crisidigoverno. Il 25 gennaio #Conte fa quello che avrebbe dovuto fare allora: si dim… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte si dimette domani. Prima il Cdm, poi al #Quirinale da #Mattarella. #Salvini: 'Quel che succede è v… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Flop vaccini. Conte si dimett… - xpaynelane : RT @awkmen: Conte si dimette dal governo per vivere la sua vita da normale 56enne in un trullo in Puglia come Zayn Malik - SmorfiaDigitale : Conte oggi si dimette e tenta il ter (senza chiudere la porta a Renzi) -