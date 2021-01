Billie Eilish: «A 12 anni una pillola per dimagrire, tra tagli e abiti larghi» (Di martedì 26 gennaio 2021) Billie Eilish e il suo corpo. Una relazione a lungo complicata, che la giovanissima artista americana ha ripercorso con estrema sincerità nell’intervista di copertina di Vanity Fair Usa. «Ho iniziato ad indossare abiti larghi proprio per nascondere il mio corpo. Che era il motivo per cui mi tagliavo», ha rivelato la cantante, 19 anni appena compiuti. «Ero un’adolescente in conflitto con la sua immagine». Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Billie Eilish e il suo corpo. Una relazione a lungo complicata, che la giovanissima artista americana ha ripercorso con estrema sincerità nell’intervista di copertina di Vanity Fair Usa. «Ho iniziato ad indossare abiti larghi proprio per nascondere il mio corpo. Che era il motivo per cui mi tagliavo», ha rivelato la cantante, 19 anni appena compiuti. «Ero un’adolescente in conflitto con la sua immagine».

