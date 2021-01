Salvini va da Giletti per criticare (giustamente) Friedman. Ma dimentica il suo passato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alan Friedman ha sbagliato. E anche molto. Lo abbiamo detto in tutte le salse, sottolineando – tra i primi – come quella che voleva essere una battuta (del tutto fuori luogo e priva di senso) fosse una delle pagine più deprecabili della televisione pubblica (lo ha detto in collegamento, in diretta, con Unomattina, su Rai1). Abbiamo sottolineato come sia stato anche poco opportuno quelle risate dallo studio (solo più tardi è arrivata la dissociazione pubblica da parte dei conduttori), e come ci abbia messo oltre 24 ore per chiedere scusa (anche se nel suo passato su Twitter aveva già rivolto lo stesso pensiero nei confronti di Melania Trump. E ieri sera, giustamente, a Non è L’Arena (su La7) anche Salvini contro Friedman. Proteste legittime, ma forse il leader della Lega dovrebbe ricordarsi il suo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alanha sbagliato. E anche molto. Lo abbiamo detto in tutte le salse, sottolineando – tra i primi – come quella che voleva essere una battuta (del tutto fuori luogo e priva di senso) fosse una delle pagine più deprecabili della televisione pubblica (lo ha detto in collegamento, in diretta, con Unomattina, su Rai1). Abbiamo sottolineato come sia stato anche poco opportuno quelle risate dallo studio (solo più tardi è arrivata la dissociazione pubblica da parte dei conduttori), e come ci abbia messo oltre 24 ore per chiedere scusa (anche se nel suosu Twitter aveva già rivolto lo stesso pensiero nei confronti di Melania Trump. E ieri sera,, a Non è L’Arena (su La7) anchecontro. Proteste legittime, ma forse il leader della Lega dovrebbe ricordarsi il suo ...

LegaSalvini : Alle 20.35 non perdete Matteo Salvini in diretta su La7 a #Nonèlarena con Massimo Giletti. @nonelarena - roby_lioncastle : RT @franna_rugg84: Salvini da #Giletti dice di vedere bene Berlusconi come Presidente della Repubblica. Cioè vorrebbe come presidente un co… - danilibra2018 : RT @LucillaMasini: Salvini va a Palermo indossando la mascherina di Borsellino, e poi propone Berlusconi come presidente della Repubblica.… - domenicopuntop : RT @Icompetenti: #Salvini da #Giletti dice di vedere bene #Berlusconi come Presidente della Repubblica. Ma non era un condannato brutto e… - RobyCosimo : RT @LucillaMasini: Salvini va a Palermo indossando la mascherina di Borsellino, e poi propone Berlusconi come presidente della Repubblica.… -