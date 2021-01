Roma, ladri in azione all’asilo: colti sul fatto e arrestati (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato l’allarme a far capire che qualcosa non andava ieri sera in via Francesco Antolisei, a Roma. Si, perché qui intorno alle 23 due ladri somali di 30 e 20 anni sono stati sorpresi all’interno di un asilo gestito dalla cooperativa Santissimi Pietro e Paolo con arnesi atti allo scasso. I due malviventi non sono riusciti nel loro intento perché sono stati arrestati dagli agenti di Polizia per tentato furto in concorso aggravato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato l’allarme a far capire che qualcosa non andava ieri sera in via Francesco Antolisei, a. Si, perché qui intorno alle 23 duesomali di 30 e 20 anni sono stati sorpresi all’interno di un asilo gestito dalla cooperativa Santissimi Pietro e Paolo con arnesi atti allo scasso. I due malviventi non sono riusciti nel loro intento perché sono statidagli agenti di Polizia per tentato furto in concorso aggravato. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, ladri in azione all’asilo: colti sul fatto e arrestati - Renato47Rm : E' semplice mettere dei LADRI nei posti chiave... TROVARE LE PERSONE CAPACI DI RISANARE IL BILANCIO DI ROMA E DI AT… - mxrcov : Pensando a quando andai a Firenze ma il giorno dopo dovetti tornare a Roma perché erano entrati i ladri in casa - Rodica17957578 : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… - ringetto65 : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ladri Roma, furti in casa, è boom di giorno: «I ladri si fingono corrieri» Il Messaggero Roma, ladra nascondeva la merce rubata nel passeggino: denunciata per furto

Ha tentato un furto in un grande magazzino in zona Balduina ma il suo aggirarsi tra i reparti con fare circospetto ha insospettito gli addetti alla sicurezza, che hanno deciso di ...

Governo: Polverini, 'ho denunciato alla Polizia insulti e minacce di morte ricevute'

Roma, 23 gen (Adnkronos) - “Stamattina dopo la mia corsa mattutina e preso il caffè vi auguro una buona giornata. Vorrei anche comunicarvi che dopo ...

Ha tentato un furto in un grande magazzino in zona Balduina ma il suo aggirarsi tra i reparti con fare circospetto ha insospettito gli addetti alla sicurezza, che hanno deciso di ...Roma, 23 gen (Adnkronos) - “Stamattina dopo la mia corsa mattutina e preso il caffè vi auguro una buona giornata. Vorrei anche comunicarvi che dopo ...