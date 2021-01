“Perché non vai a fare in c***?”. Domenica in, un clamoroso litigio tra Mara Venier e Teo Mammucari. E la conduttrice abbandona lo studio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella nuova puntata di Domenica In si è parlato ovviamente di covid, ma poi il pubblico ha potuto divertirsi veramente grazie alla presenza di Teo Mammucari, che ha intrattenuto Mara Venier e tutti quanti. Proprio lei ha svelato: “Io e Teo abbiamo litigato come matti. Ma questi nostri litigi a Tu sì que vales divertivano”. Teo Mammucari le ha confessato “Ci manchi” e in seguito ha anche avuto modo di ricevere un video-messaggio da parte del grande Gerry Scotti, che lo ha invitato a fare il bravo e a non farla arrabbiare. E sempre Mara Venier, ricordando i bei momenti vissuti a Tu sì que vales, ha confessato all’ospite di oggi Domenica In: “Mai dire mai. Ma se torno sto vicina a te”. Teo, invece: “Mi spiazzavi. Per me era un gioco, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella nuova puntata diIn si è parlato ovviamente di covid, ma poi il pubblico ha potuto divertirsi veramente grazie alla presenza di Teo, che ha intrattenutoe tutti quanti. Proprio lei ha svelato: “Io e Teo abbiamo litigato come matti. Ma questi nostri litigi a Tu sì que vales divertivano”. Teole ha confessato “Ci manchi” e in seguito ha anche avuto modo di ricevere un video-messaggio da parte del grande Gerry Scotti, che lo ha invitato ail bravo e a non farla arrabbiare. E sempre, ricordando i bei momenti vissuti a Tu sì que vales, ha confessato all’ospite di oggiIn: “Mai dire mai. Ma se torno sto vicina a te”. Teo, invece: “Mi spiazzavi. Per me era un gioco, non ...

