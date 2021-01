Mps dopo essere stata salvata dallo Stato rischia di diventare l'Alitalia del credito (Di lunedì 25 gennaio 2021) Monte dei Paschi ha già bruciato quasi 5 miliardi di fondi pubblici in quattro anni. Ma ora servono altri 2 miliardi e il governo spera nell'intervento di Unicredit. Che però frena. Mentre i Cinque stelle sono contrari alla privatizzazioneCosì il governo si spartisce le aziende di Stato: ecco tutti i nomi in ballo" "Banche e assicurazioni italiane sono preda di Francia e Germania": l'allarme del Copasir" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Monte dei Paschi ha già bruciato quasi 5 miliardi di fondi pubblici in quattro anni. Ma ora servono altri 2 miliardi e il governo spera nell'intervento di Unicredit. Che però frena. Mentre i Cinque stelle sono contrari alla privatizzazioneCosì il governo si spartisce le aziende di: ecco tutti i nomi in ballo" "Banche e assicurazioni italiane sono preda di Francia e Germania": l'allarme del Copasir"

Ultime Notizie dalla rete : Mps dopo Mps dopo essere stata salvata dallo Stato rischia di diventare l'Alitalia del credito L'Espresso Anima Holding giù: quali ricadute da nozze Unicredit-MPS?

Anima Holding ha perso terreno per la terza seduta di fila: focus analisti su ultime indicazioni di stampa. Ecco di cosa si tratta.

UniCredit ancora giù con incognita AD e governo Conte: da fine novembre in fumo 3,8 miliardi

Titolo UniCredit ancora sotto pressione, cede lo 0,67%, confermandosi tra i titoli peggiori del Ftse Mib, che alla 11 circa ora italiana riporta un trend praticamente piatto. Qualcuno nelle ultime ...

