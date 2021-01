“L’immunità di gregge? Di questo passo nel novembre 2027”. La previsione di Fondazione Humbe (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Arriva dalla Fondazione Hume un’autentica doccia fredda per chi sperava che il piano vaccinale, annunciato dal Governo ma partito tra mille problemi, potesse accelerare il processo di superamento della crisi pandemica e far raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. Per immunità di gregge si intende una situazione in cui il virus si trasmetta – grazie al numero consistente di persone vaccinate – a velocità estremamente ridotta, con RT sotto 1, fino all’estinzione del virus stesso. E proprio sui dati è basato il recentissimo studio della Fondazione: pubblicato sul sito Fondazionehume.it si basa sull’indice DQP (acronimo di Di questo passo) chiamato a valutare il numero di settimane che si renderebbero necessarie per arrivare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Arriva dallaHume un’autentica doccia fredda per chi sperava che il piano vaccinale, annunciato dal Governo ma partito tra mille problemi, potesse accelerare il processo di superamento della crisi pandemica e far raggiungere la tanto agognata immunità di. Per immunità disi intende una situazione in cui il virus si trasmetta – grazie al numero consistente di persone vaccinate – a velocità estremamente ridotta, con RT sotto 1, fino all’estinzione del virus stesso. E proprio sui dati è basato il recentissimo studio della: pubblicato sul sitohume.it si basa sull’indice DQP (acronimo di Di) chiamato a valutare il numero di settimane che si renderebbero necessarie per arrivare ...

