La Cina ha un problema | non ha basi navali all’estero

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Lanel suo enorme sforzo per poter diventare una potenza globale, non solo a livello economico ma anche politico, ha puntato sull’espansione della sua flotta, che, nel giro di pochi anni, è diventata la più numerosa del mondo. Avere una blue water navy – una marina militare d’altura – è fondamentale per avere capacità InsideOver.

AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Cmq il problema fondamentale dell'Europa (ossia della Germania) nel XX secolo fu la stazza ridotta rispetto agli USA.… - monsieur_dapoz : RT @FedericoDezzani: Cmq il problema fondamentale dell'Europa (ossia della Germania) nel XX secolo fu la stazza ridotta rispetto agli USA.… - FedericoDezzani : Cmq il problema fondamentale dell'Europa (ossia della Germania) nel XX secolo fu la stazza ridotta rispetto agli US… - NetworksManager : RT @FreakManVirtue: L'unica questione reale sulla Cina è questa: se hanno intenzione di guidare l'agenda politica di Davos, e in tal caso d… - FreakManVirtue : L'unica questione reale sulla Cina è questa: se hanno intenzione di guidare l'agenda politica di Davos, e in tal ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina problema

Il presidente cinese è intervenuto al summit virtuale del World Economic Forum. Per il segretario del Pcc occorre mettere il diritto internazionale alla base della cooperazione tra Paesi ...Con le proteste del 23 gennaio, Alexej Naval’nyj è riuscito a scatenare in Russia una nuova fase di turbolenza, con due bersagli nel mirino: le elezioni per il rinnovo della Duma in calendario a sette ...