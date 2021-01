Inter, scontro Conte-Maresca: la stangata è doppia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Udinese-Inter lascia strascichi che potrebbero trasformarsi in una doppia stangata: il risultato dello scontro Conte-Maresca Non finisce sul campo Udinese-Inter. Il pareggio della Dacia Arena ha lasciato strascichi che vanno oltre lo 0-0 maturato sul terreno di gioco. Al di là del mancato aggancio al Milan, con i nerazzurri che avrebbero potuto laurearsi campioni d’inverno, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Udinese-lascia strascichi che potrebbero trasformarsi in una: il risultato delloNon finisce sul campo Udinese-. Il pareggio della Dacia Arena ha lasciato strascichi che vanno oltre lo 0-0 maturato sul terreno di gioco. Al di là del mancato aggancio al Milan, con i nerazzurri che avrebbero potuto laurearsi campioni d’inverno, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sonoinnocentema : RT @biscone69: Inter, scontro verbale violento Conte-Maresca. Emergono due nuovi particolari - sandokanibilive : @Onestidal2007 @pisto_gol Ci sono stati 100 contatti di questo genere alle volte non hanno dato rigore e delle altr… - Noovyis : (Gazzetta dello Sport, scontro Antonio Conte-Fabio Maresca: il direttore di gara non arbitrerà più l’Inter per un p… - Dodesantis : @pisto_gol Probabilmente è in crisi da like retweet altrimenti non si spiega perché un giornalista come Lei non dic… - Dalla_SerieA : Conte-Maresca: chiarimento ma niente gare dell’Inter per un bel po’ - -