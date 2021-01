Ghost of Tsushima 2 per PS5? Uno sviluppatore di Sucker Punch potrebbe aver svelato il sequel (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un Ghost of Tsushima per PS5 potrebbe essere stato inavvertitamente rivelato da uno sviluppatore di Sucker Punch. Come notato da ComicBook.com, Dave Molloy, cinematic video producer per lo sviluppatore di Ghost of Tsushima Sucker Punch, ha recentemente scritto sulla sua pagina Linkedin che sta "attualmente lavorando a un gioco Ghost of Tsushima per Sony PS5". Da allora, questa riga nella sezione "Informazioni" del profilo LinkedIn di Molloy è stata apparentemente rimossa del tutto. Non bisogna pendere questo come una conferma che Sucker Punch sta sviluppando un sequel di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unofperessere stato inavvertitamente rivelato da unodi. Come notato da ComicBook.com, Dave Molloy, cinematic video producer per lodiof, ha recentemente scritto sulla sua pagina Linkedin che sta "attualmente lavorando a un giocoofper Sony". Da allora, questa riga nella sezione "Informazioni" del profilo LinkedIn di Molloy è stata apparentemente rimossa del tutto. Non bisogna pendere questo come una conferma chesta sviluppando undi ...

