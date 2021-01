Galli: «Non ci possiamo permettere la riapertura delle scuole» (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Stampa intervista Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario dell’Ospedale Sacco. Invita alla «cautela», perché «senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa». Fondamentale, in questo momento, dice, mantenere le restrizioni in vigore. «Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata. Già così, con il ritardo dei vaccini, l’inverno, le varianti, e il virus che circola dentro e fuori i confini, è un rischio, se non probabile, certamente possibile». Il rischio di importazione del virus dall’estero è forte, non si deve abbassare la guardia. Galli si pronuncia anche sulle scuole. Gli viene chiesto: lascerebbe chiuse le scuole? Questa la sua risposta: «Al momento è meglio di sì, perché non è vero che non sono un problema, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Stampa intervista Massimo, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario dell’Ospedale Sacco. Invita alla «cautela», perché «senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa». Fondamentale, in questo momento, dice, mantenere le restrizioni in vigore. «Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata. Già così, con il ritardo dei vaccini, l’inverno, le varianti, e il virus che circola dentro e fuori i confini, è un rischio, se non probabile, certamente possibile». Il rischio di importazione del virus dall’estero è forte, non si deve abbassare la guardia.si pronuncia anche sulle. Gli viene chiesto: lascerebbe chiuse le? Questa la sua risposta: «Al momento è meglio di sì, perché non è vero che non sono un problema, ...

"Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta".

"Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta".