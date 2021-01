Ex del GF Vip beve vino prima della diretta? “Ultimo avvertimento”: Signorini interviene (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ex concorrente del Grande Fratello Vip beve del vino e canta rap prima della diretta? Questa è stata l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia durante Casa Chi. La news è stata riportata immediatamente da noi di Blog Tivvù e poi lanciata da numerosi siti web e blog, fino a richiedere l’intervento della produzione e di Alfonso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ex concorrente del Grande Fratello Vipdele canta rap? Questa è stata l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia durante Casa Chi. La news è stata riportata immediatamente da noi di Blog Tivvù e poi lanciata da numerosi siti web e blog, fino a richiedere l’interventoproduzione e di Alfonso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

