Esclusiva | Crotone | si sta sbloccando Bonazzoli E scambio avviato Petriccione-Di Francesco

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Era un obiettivo che vi avevamo segnalato in tempi non sospetti, adesso ci sono margini importanti che si concretizzi. Stiamo parlando di Federico, principale obiettivo dell’attacco per il Torino, di proprietà della Samp: la chiusura dell’operazione si sta avvicinando. Intanto, si sta concretizzando a sorpresa lo-Dicon la Spal, il figlio d’arte molto vicino ai calabresi con il centrocampista centrale, già nel mirino del club emiliano da giorni e giorni, destinato a fare il percorso inverso. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FiorentinaUno : ESCLUSIVA F1, Callegari (DAZN): “Risultato severo contro il Napoli. Con il Crotone sarà scontro-salvezza. Kokorin h… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: ESCLUSIVA TG-Sonia Lantella (OttoChannel): 'Benevento col dente avvelenato dopo Crotone. Toro, cambio di allenatore in… - marinabeccuti : ESCLUSIVA TG-Sonia Lantella (OttoChannel): 'Benevento col dente avvelenato dopo Crotone. Toro, cambio di allenatore… - Torinogranatait : ESCLUSIVA TG-Sonia Lantella (OttoChannel): 'Benevento col dente avvelenato dopo Crotone. Toro, cambio di allenatore… - LALAZIOMIA : Djavan Anderson si allontana dal Crotone, trattativa saltata: ecco i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone

alfredopedulla.com

L'intermediario di mercato, Vincenzo Morabito, si è intrattenuto in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare l'arrivo di Aleksandr Kokorin: "Penso che prendere ...Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, fuga ogni dubbio in esclusiva a FirenzeViola.it in merito a un eventuale trasferimento di Valentin Eysseric in Calabria: "Ci ha detto ...