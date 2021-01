Cyberpunk 2077 | la patch 1 1 introduce un grave bug | vi spieghiamo come evitarlo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultimadiavrebbe dovuto fixare una missione, ma ha introdotto un ulteriorebug, che vi spighiamoevitare Lo scorso venerdìha visto il rilascio della1.1, il cui changelog ha segnalato la risoluzione di numerosi bug. tra cui alcuni molto importanti. Il fix è uno dei due più grandi aggiornamenti pianificati da CD Projekt Red per il primo quarto del 2021. Purtroppo, però, in aggiunta alle migliorie, l’update ha introdotto anche un ulteriore bug, tra l’altro molto, in quanto capace di compromettere l’intera esperienza di gioco.evitare il bug introdotto nella1.1 Tra gli ...