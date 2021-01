Covid-19, otto Regioni scrivono al governo: “Revisione immediata per i criteri dei colori delle zone” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Revisione immediata delle procedure" che determinano l'inserimento di una Regione nelle varie fasce di rischio, gialla-arancione-rossa: la chiedono i governatori delle Regioni che afferiscono all'area della Lega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "procedure" che determinano l'inserimento di una Regione nelle varie fasce di rischio, gialla-arancione-rossa: la chiedono i governatoriche afferiscono all'area della Lega. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, otto Regioni scrivono al governo: “Revisione immediata per i criteri dei colori delle zone” - Pietro_Otto : RT @HuffPostItalia: Non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid: 28enne tenta suicidio a Pavia - Pietro_Otto : RT @AStramezzi: La Germania, in barba all’EMA, che ha autorizzato i vaccini e non il farmaco anti Covid-19 (FDA lo ha approvato quasi tre m… - Pietro_Otto : RT @claudio_2022: Ci siamo rotti dei tecnici, abbiate le p***e. Paragone disintegra la Terzi. Tutti ci siamo rotti le scatole Questa Itali… - Pietro_Otto : RT @BassoPatrizio: @Signorasinasce Se non avesse fatto il vaccino sarebbe morto di covid. Ma visto che l'ha fatto è infarto. RIP. E speria… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid otto Covid, otto decessi e 65 nuovi contagi nel piacentino. Rt regionale a 0,97 - piacenzasera.it piacenzasera.it Cuba: Lula positivo al Covid. Finisce in quarantena la «vacanza d’amore e lotta»

Era partito con la compagna Rosangela per l’Avana, dove doveva girare alcune scene del nuovo documentario con Oliver Stone. Rientrato in Brasile vuole il vaccino. Positivo anche il presidente messican ...

Ottantenne di Capraia e Limite morta all’ospedale S. Giuseppe

Nell’area Covid occupati tutti i 48 posti a letto, nell’Empolese Valdelsa sono 34 nuovi casi positivi Già somministrati 801 vaccini ...

Era partito con la compagna Rosangela per l’Avana, dove doveva girare alcune scene del nuovo documentario con Oliver Stone. Rientrato in Brasile vuole il vaccino. Positivo anche il presidente messican ...Nell’area Covid occupati tutti i 48 posti a letto, nell’Empolese Valdelsa sono 34 nuovi casi positivi Già somministrati 801 vaccini ...