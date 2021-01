Covid-19 a San Mango Piemonte, asilo chiuso fino al 30 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mango Piemonte (Sa) – Con apposita Ordinanza, il Sindaco Francesco Di Giacomo ha disposto la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia “O. Cavallo” di San Mango Piemonte dal 25 al 30 gennaio, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, al fine di effettuare le operazioni di sanificazione di tutti i locali della scuola e attivazione degli accertamenti epidemiologici. Nell’Ordinanza le motivazioni della decisione. Si legge: “E’ stato individuato un caso positivo Covid-19 tra gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto ‘O Cavallo’. Pertanto, saranno attivati glia accertamenti epidemiologici e i tracciamenti dei contatti da parte dell’Autorità Sanitaria”. Il sindaco, in qualità di “autorità locale nelle materie ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Con apposita Ordinanza, il Sindaco Francesco Di Giacomo ha disposto la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia “O. Cavallo” di Sandal 25 al 30, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, al fine di effettuare le operazioni di sanificazione di tutti i locali della scuola e attivazione degli accertamenti epidemiologici. Nell’Ordinanza le motivazioni della decisione. Si legge: “E’ stato individuato un caso positivo-19 tra gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto ‘O Cavallo’. Pertanto, saranno attivati glia accertamenti epidemiologici e i tracciamenti dei contatti da parte dell’Autorità Sanitaria”. Il sindaco, in qualità di “autorità locale nelle materie ...

Covid San Marino, 22 ricoveri di cui 11 in terapia intensiva

Covid a Napoli, movida senza regole: scatta la multa per 14 ragazzi

Forte attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al rispetto della normativa anticontagio. In città e provincia l’attività di controllo si sta concentrando ...

Superati i 99 milioni di casi nel mondo di Covid-19

Per la precisione sono 99.192.353 le persone contagiate dal Covid-19 nei cinque continenti, mentre le vittime sono 2.129.403. Il Paese con il numero più alti di casi restano gli Stati Uniti, oltre 25 ...

