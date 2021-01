Borse europee in rosso, il ritardo sui vaccini spaventa i mercati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Occhi puntati sul maxi piano di stimoli Usa e sull'andamento della pandemia. In Italia continua a tenere banco anche la crisi di Governo. In Germania l'indice Ifo scende più delle previsioni in gennaio. Euro/dollaro stabile, petrolio in rialzo anche se i lockdown limitano i guadagni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Occhi puntati sul maxi piano di stimoli Usa e sull'andamento della pandemia. In Italia continua a tenere banco anche la crisi di Governo. In Germania l'indice Ifo scende più delle previsioni in gennaio. Euro/dollaro stabile, petrolio in rialzo anche se i lockdown limitano i guadagni

infoiteconomia : Borse europee caute, a Piazza Affari scatta St. Spread poco mosso - NicolaTenerelli : RT @MilanoFinanza: Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania - ForexOnlineMeIt : Milano tiene la posizione. Deboli le altre borse europee - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania - MilanoFinanza : Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee caute, a Piazza Affari scatta St. Spread poco mosso Il Sole 24 ORE Ftse Mib tenta il rimbalzo da un livello importante. Oro alle prese con una resistenza dinamica

Nella prima seduta dell’ottava le principali Borse europee scambiamo in territorio positivo, con gli investitori che non perdono di vista gli sviluppi della pandemia e guardano al piano di stimoli ...

Borsa: Europa accentua perdite a meta' seduta, Milano -0,4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Le Borse europee accentuano i cali a meta' seduta, con Piazza Affari in calo dello 0,4% circa. In ...

Nella prima seduta dell’ottava le principali Borse europee scambiamo in territorio positivo, con gli investitori che non perdono di vista gli sviluppi della pandemia e guardano al piano di stimoli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Le Borse europee accentuano i cali a meta' seduta, con Piazza Affari in calo dello 0,4% circa. In ...