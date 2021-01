Assassin's Creed Valhalla nasconde un'arma segreta e futuristica in un mucchio di rocce (Di lunedì 25 gennaio 2021) I giocatori hanno scoperto un nuovo e potente arco nascosto in Assassin's Creed Valhalla. Tutto quello che dovete fare è trovare una specifica pila di rocce e colpirla alcune volte e ricaricare il salvataggio. Tuttavia, questo non è il modo previsto per ottenere l'arma. I giocatori hanno scoperto che un piccolo, insignificante mucchio di rocce nell'area settentrionale della mappa principale di Valhalla custodisce uno strano e potente segreto. Se colpite queste rocce in realtà non succede nulla. A differenza di pile di roccia simili nel gioco, questa pila non si romperà. Tuttavia, se colpite questo mucchio di pietre alcune volte e poi salvate e ricaricate sbloccherete il Norden's Arc. JorRaptor ha realizzato un video ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) I giocatori hanno scoperto un nuovo e potente arco nascosto in's. Tutto quello che dovete fare è trovare una specifica pila die colpirla alcune volte e ricaricare il salvataggio. Tuttavia, questo non è il modo previsto per ottenere l'. I giocatori hanno scoperto che un piccolo, insignificantedinell'area settentrionale della mappa principale dicustodisce uno strano e potente segreto. Se colpite questein realtà non succede nulla. A differenza di pile di roccia simili nel gioco, questa pila non si romperà. Tuttavia, se colpite questodi pietre alcune volte e poi salvate e ricaricate sbloccherete il Norden's Arc. JorRaptor ha realizzato un video ...

I giocatori sbloccano una nuova arma segreta in Assassin's Creed Valhalla dopo aver colpito un mucchio di rocce.

