Vinted: vendere, scambiare, acquistare vestire usati, come funziona l’app (Di domenica 24 gennaio 2021) Vinted è la nuova app dedicata alla vendita, all’acquisto e allo scambio di vestiti usati, di abiti di seconda mano, vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono i suoi vantaggi. Scatto in bianco e nero che ritrae la scelta abiti (fonte immagine: Getty Images)Scaricabile gratuitamente come qualsiasi altra applicazione da App Store e Google Play o consultabile tramite browser dal sito ufficiale, Vinted permette di ampliare il guardaroba anche a chi non dispone di grandi cifre da spendere in abbigliamento e accessori. LEGGI ANCHE: Too go to go: la app contro lo spreco alimentare, come funziona Vinted, come funziona l’app dei vestiti ... Leggi su altranotizia (Di domenica 24 gennaio 2021)è la nuova app dedicata alla vendita, all’acquisto e allo scambio di vestiti, di abiti di seconda mano, vediamo nel dettaglioe quali sono i suoi vantaggi. Scatto in bianco e nero che ritrae la scelta abiti (fonte immagine: Getty Images)Scaricabile gratuitamentequalsiasi altra applicazione da App Store e Google Play o consultabile tramite browser dal sito ufficiale,permette di ampliare il guardaroba anche a chi non dispone di grandi cifre da spendere in abbigliamento e accessori. LEGGI ANCHE: Too go to go: la app contro lo spreco alimentare,dei vestiti ...

Oggi il 90 per cento degli affari avvengono tramite telefonino, casa, viaggi spesa…ma dal 7 gennaio la app più scaricata in Italia è una app lituana, si chiama Vinted. Vinted, ...

La app dei vestiti usati conquista l'Italia

