Vaccini Pfizer, la prossima settimana fornitura tornerà a regime. Sileri: "Tempi slittano di un mese" (Di domenica 24 gennaio 2021) Buone notizie arrivano dalla Pfizer. "Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino tornerà a regime". Parla cosi la società farmaceutica statunitense contattata da Sky TG24, specificando che "dall'8 al 18 gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c'è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di Puurs". "Con la decisione del Governo di somministrare 6 dosi anziché 5 - prosegue il gruppo farmaceutico - Pfizer ha ridotto il numero di fiale, ma non di dosi previste, che resta lo stesso. Quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi che non è il conteggio delle fiale".Dopo i vari ritardi e riduzioni comunicati da Pfizer-BioNTech, che ricordiamo è l'azienda ...

