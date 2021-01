Una speranza per chi soffre di maculopatia

(Di domenica 24 gennaio 2021) Di degenerazione maculare senile soffrono quasi un milione e mezzo di italiani. Per loro, esiste oggi un nuovo farmaco più efficace di quelli disponibili fino ad adesso. Anche se, prima di una diagnosi mirata, passa ancora troppo tempo... Si chiama «degenerazione maculare senile», colpisce la macula, la zona al centro della retina, e affligge circa un milione e 400 mila italiani. Ogni anno, in genere dopo i 55 anni, tra 63 mila e 91 mila persone si accorgono di un calo della vista nella zona centrale di uno o entrambi gli occhi. Nel suo decorso, lacompromette la capacità di vedere i colori e i dettagli, con gravi riflessi nella vita quotidiana, anche se la visione laterale e «paracentrale» viene conservata. Per bloccare il processo finora i retinologi facevano affidamento su quattro farmaci: il Macugen (principio attivo: pegaptanib sodico); il Lucentis ...

robertosaviano : Una delle accuse più dolorose è quella di aver speculato sui mali della mia città. Io credo che uno degli atti d'am… - FBiasin : 'Se in una notizia ci metti un condizionale, diventa mezza notizia; se ce ne metti due, diventa un pettegolezzo; se… - lauraboldrini : Una grande emozione vedere #KamalaHarris giurare da vicepresidente degli Usa. Prima donna nella storia. Oggi è un… - maxchiara : Ormai il traguardo è vicino, sono stati giorni lunghissimi di amore e sofferenza, di dolore e speranza. La guarigio… - mikolangel1974 : RT @La_manina__: Fontana, 15 Gennaio: la zona rossa è 'una punizione che non ci meritiamo. Ho chiesto a Speranza di rivedere i numeri'. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Una speranza

Corriere della Sera

Cerimonia in centro, addio a un pezzo di zona rossa. I cittadini: "Nuova luce su un luogo simbolo. È il primo passo per la rinascita" ...Ci sono momenti in cui desideriamo davvero tanto la luce dopo un lungo periodo di tenebre. Momenti in cui desideriamo una parola di speranza, nei quali vogliamo sentirci dire che il tempo delle soffer ...