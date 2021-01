Tutto lo sport di Ineos (Di domenica 24 gennaio 2021) Calcio, vela, ciclismo, maratona, Formula 1: cosa spinge una multinazionale della chimica e il suo eclettico proprietario a investire tanto e su tanti fronti, e a vincere Leggi su ilpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Calcio, vela, ciclismo, maratona, Formula 1: cosa spinge una multinazionale della chimica e il suo eclettico proprietario a investire tanto e su tanti fronti, e a vincere

Sport_Mediaset : #Pirlo: 'Non siamo quelli di San Siro. Ora dipende tutto da noi'. Nelle parole dopo la partita con il #Bologna l'al… - vaticannews_it : #20gennaio #PapaFrancesco: 'Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. Complimenti!' @acspezia… - SkySportMotoGP : ??? 'Viene spontaneo pensare al Sic, immaginarlo, abbracciarlo, sorridergli [...]: con lui che non c’è più, ma che g… - LuceRosselli : In vantaggio al decimo secondo devi solo vincerla non hai altre alternative. Tutto il resto sono solo chiacchiere… - assurdbanipal : RT @GretaSalve: Allora mi chiedo,che cazzo di sport è quello dove quattro cafoni sparano sui terreni coltivati,non rispettano nessuna regol… -