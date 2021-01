Toni: «Pirlo in panchina parla di più. Attaccante Juve? Penso arriverà lui» (Di domenica 24 gennaio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex centravanti bianconero Luca Toni, ex centravanti della Juventus tra le altre, è stato intervistato da Tuttosport. Pirlo ALLENATORE – «Il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che in panchina parla molto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto (risata). È stato tanto criticato, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in bacheca. Non era scontato! A volte si dimentica che Andrea sta guidando la Juventus in un anno di rinnovamento e ringiovanimento». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JuveNTUSNEWS24 Juve-BOLOGNA – «Vincere aiuta a vincere e soprattutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex centravanti bianconero Luca, ex centravanti dellantus tra le altre, è stato intervistato da Tuttosport.ALLENATORE – «Il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che inmolto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto (risata). È stato tanto criticato, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in bacheca. Non era scontato! A volte si dimentica che Andrea sta guidando lantus in un anno di rinnovamento e ringiovanimento». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNTUSNEWS24-BOLOGNA – «Vincere aiuta a vincere e soprattutto ...

junews24com : Toni: «Pirlo in panchina parla di più. Attaccante Juve? Penso arriverà lui» - - StePedrotti : @manuela_orazi @PinelliMeo @ildab87 Pirlo 'confronto pesante e duro con la squadra dopo la gara con l'inter' second… - PerryPaisley2 : RT @kash_phama: Italian squad of Germany 2006 was very strong cannavaro Nesta materrazi Maldini pirlo gattuso Totti toni del piero zambrott… - kash_phama : Italian squad of Germany 2006 was very strong cannavaro Nesta materrazi Maldini pirlo gattuso Totti toni del piero… - Fabryrockvox72 : @toni_Gagliardi Pirlo è serio..anche troppo????lasciamolo lavorare in pace. -