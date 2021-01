Sicilia, uccide la fidanzatina e le dà fuoco: Roberta muore a 17 anni (Di domenica 24 gennaio 2021) Avrebbe ucciso la fidanzata di 17 anni e poi l’ha data alle fiamme. E’ quanto scoperto questa mattina dai carabinieri a Caccamo, in provincia di Palermo. Il giovane, Pietro Morreale, 19 anni, ha confessato l’omicidio questa mattina. Caccamo (Palermo), Pietro Morreale uccide la fidanzata: Roberta Siragusa aveva 17 anni Il 19enne ha accompagnato i militari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 24 gennaio 2021) Avrebbe ucciso la fidanzata di 17e poi l’ha data alle fiamme. E’ quanto scoperto questa mattina dai carabinieri a Caccamo, in provincia di Palermo. Il giovane, Pietro Morreale, 19, ha confessato l’omicidio questa mattina. Caccamo (Palermo), Pietro Morrealela fidanzata:Siragusa aveva 17Il 19enne ha accompagnato i militari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

bandylyn : In Sicilia ragazzo di 19 anni uccide la fidanzata di 17, cerca di bruciare il cadavere e poi lo getta in un burrone… - patrikscaria62 : lo stato uccide questi mainstreams non dicono che la regione Sicilia è di fatto un raccoglitore di clandestini anch… - Deborah07235629 : Bastardo. Tanto per cambiare in Sicilia - x_m4rs_ : giuro che se la sicilia tornerà zona rossa rapisco alessandro perché vivere senza di lui per mesi mi uccide - ComunistaRosso : RT @luca_cangemi: il #17gennaio 1951, a Adrano, in Sicilia la repressione poliziesca uccide #GirolamoRosano, giovane bracciante che manifes… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia uccide Sicilia, uccide la fidanzatina e le dà fuoco: Roberta muore a 17 anni Teleclubitalia Cadevere 17enne nel burrone, il fidanzato: «L' ho uccisa io»

Il corpo di Roberta Siragusa trovato dopo che lo stesso fidanzato ha guidato i carabinieri sul posto a Caccamo ...

Palermo, corpo 17enne in burrone. Fidanzato: "L'ho uccisa"

(Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni si è presentato questa mattina dai carabinieri per confessare di avere ucciso la propria fidanzata di 17 anni e di averne nascosto il corpo. Arrivati sul posto, in ...

Il corpo di Roberta Siragusa trovato dopo che lo stesso fidanzato ha guidato i carabinieri sul posto a Caccamo ...(Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni si è presentato questa mattina dai carabinieri per confessare di avere ucciso la propria fidanzata di 17 anni e di averne nascosto il corpo. Arrivati sul posto, in ...