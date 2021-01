Rally Monte Carlo 2021, Sebastian Ogier inizia alla grande la stagione. Secondo posto per Elfyn Evans (Di domenica 24 gennaio 2021) Sebastian Ogier vince per l’ottava volta in carriera il Rally di MonteCarlo, primo atto del WRC 2021. Il campione del mondo in carica di casa Toyota ha amministrato il proprio gap nell’ultime insidie in programma. Il forte pilota francese ha iniziato nel migliore dei modi questa domenica vincendo la 12^ tappa con solo sette decimi sul belga Thierry Neuville (Hyundai). Quest’ultimo, protagonista anche ieri, si è confermato tra i migliori del gruppo conquistando il terzo posto virtuale al termine della 13^ frazione, vinta con un 4.5 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota). Ogier, terzo a 5.8 secondi dal rivale della Hyundai, ha messo in ghiaccio la manifestazione nella penultima tappa vincendo la 14^ ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)vince per l’ottava volta in carriera ildi, primo atto del WRC. Il campione del mondo in carica di casa Toyota ha amministrato il proprio gap nell’ultime insidie in programma. Il forte pilota francese hato nel migliore dei modi questa domenica vincendo la 12^ tappa con solo sette decimi sul belga Thierry Neuville (Hyundai). Quest’ultimo, protagonista anche ieri, si è confermato tra i migliori del gruppo conquistando il terzovirtuale al termine della 13^ frazione, vinta con un 4.5 secondi sul britannico(Toyota)., terzo a 5.8 secondi dal rivale della Hyundai, ha messo in ghiaccio la manifestazione nella penultima tappa vincendo la 14^ ...

