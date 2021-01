Ragazzi di Mercato Sanseverino dispersi sul Terminio, salvati dai Vigili del Fuoco (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, alle prime luci dell’alba di oggi 24 gennaio, è intervenuta sul monte Terminio, in località Campo Laspierto, per il recupero di tre giovani rimasti bloccati nella neve dalla tarda serata di ieri. I Ragazzi originari di Mercato Sanseverino nel Salernitano, sono stati raggiunti anche con l’aiuto di uno spazzaneve dell’ANAS, recuperati seppur infreddoliti in discrete condizioni di salute, e rimessi in condizioni di poter ritornare a casa dopo una notte all’addiaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra deideldel distaccamento di Montella, alle prime luci dell’alba di oggi 24 gennaio, è intervenuta sul monte, in località Campo Laspierto, per il recupero di tre giovani rimasti bloccati nella neve dalla tarda serata di ieri. Ioriginari dinel Salernitano, sono stati raggiunti anche con l’aiuto di uno spazzaneve dell’ANAS, recuperati seppur infreddoliti in discrete condizioni di salute, e rimessi in condizioni di poter ritornare a casa dopo una notte all’addiaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

