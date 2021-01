"Più di una sarta". Paolo Bonolis, anima straziata dal lutto di Avanti un altro: la verità sulla morte della signora Eliana (Di domenica 24 gennaio 2021) «Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana»: così Paolo Bonolis ha scritto sotto la fotografia di Eliana, la sua sarta storica. di Avanti un altro, seguitissimo quiz di Canale 5 Una donna discreta, dolce, premurosa, una caratteristica simile a molte addette agli abiti di scena dei personaggi famosi. Sono fate (lei lo era) che sanno non soltanto vestire, ma anche tranquillizzare l'isteria (insostenibile) dei personaggi dello spettacolo, e lei lo sapeva fare. Eliana, eri davvero speciale. E anche le superstar hanno un'anima. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) «Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie»: cosìha scritto sotto la fotografia di, la suastorica. diun, seguitissimo quiz di Canale 5 Una donna discreta, dolce, premurosa, una caratteristica simile a molte addette agli abiti di scena dei personaggi famosi. Sono fate (lei lo era) che sanno non soltanto vestire, ma anche tranquillizzare l'isteria (insostenibile) dei personaggi dello spettacolo, e lei lo sapeva fare., eri davvero speciale. E anche le superstar hanno un'

