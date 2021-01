LIVE Snowboardcross | Gara-2 Valmalenco in DIRETTA | terminate le pre heat Gli ottavi di finale della gara femminile inizieranno con la batteria di Michela Moioli

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Il tedesco Paul Berg e lo statunitense Senna Leith si qualificano per la fase successiva al termine del quattordicesimo ottavo. 12.53 Lo statunitense Hagen Kearney e l’azzurro Michele Godino strappano il pass per glinella tredicesima. 12.52 Niente da fare per Visintin che non riesce a concludere la. Passano il turno il tedesco Umito Kirchwehm e il canadese Colby Graham. 12.50 Doppietta statunitense, con Jake Vedder che precede Alex Deibold nella undicesima. Ora tocca a Omar Visintin! 12.49 Il francese Loan Bozzolo vince la decimadavanti al canadese Liam Moffatt. 12.45 C’è stata un interruzione e il decimo sedicesimo deve ancora cominciare. 12.40 Lo spagnolo Lucas Eguibar ...