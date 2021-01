La Lombardia torna in zona arancione dopo una settimana trascorsa “per errore” in zona rossa (Di domenica 24 gennaio 2021) Classificata come “zona rossa” da un precedente decreto di una settimana, la regione Lombarda si ritrova da oggi, domenica 24 dicembre, in “zona arancione”. La Lombardia è stata confinata ed erroneamente classificata come “zona rossa” per una settimana a causa di statistiche regionali imperfette, ma un decreto governativo firmato sabato ha corretto la situazione. Le regioni, come sappiamo, sono attualmente divise in tre zone di rischio (gialla, arancione e rossa), a seconda della gravità della situazione epidemiologica locale ed ogni settimana la situazione viene rivista da un comitato scientifico. Il decreto specifica che il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 gennaio 2021) Classificata come “” da un precedente decreto di una, la regione Lombarda si ritrova da oggi, domenica 24 dicembre, in “”. Laè stata confinata ed erroneamente classificata come “” per unaa causa di statistiche regionali imperfette, ma un decreto governativo firmato sabato ha corretto la situazione. Le regioni, come sappiamo, sono attualmente divise in tre zone di rischio (gialla,), a seconda della gravità della situazione epidemiologica locale ed ognila situazione viene rivista da un comitato scientifico. Il decreto specifica che il ...

