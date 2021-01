Incendio in appartamento nel Casertano: un morto, salve due persone (Di domenica 24 gennaio 2021) commenta ansa Un uomo di origine ghanese è morto a Castel Volturno, nel Casertano, in un Incendio divampato nell'abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. I vigili del fuoco, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) commenta ansa Un uomo di origine ghanese èa Castel Volturno, nel, in undivampato nell'abitazione in cui viveva con altre due, tra cui la moglie. I vigili del fuoco, ...

