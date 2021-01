Gattuso: «Sono stati più bravi di noi» (Di domenica 24 gennaio 2021) Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo la brutta partita persa contro il Verona “Sono stati più bravi di noi, nel secondo tempo non abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato. Tutte le squadre stanno giocando con continuità, sarebbe troppo facile andare alla ricerca di alibi” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Rinoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo la brutta partita persa contro il Verona “piùdi noi, nel secondo tempo non abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato. Tutte le squadre stanno giocando con continuità, sarebbe troppo facile andare alla ricerca di alibi” L'articolo ilNapolista.

