Francesca Cipriani racconta l’aggressione subita a 19 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ospita a Domenica Live,hato una terribile esperienza vissuta quando aveva appena 19, e lavorava in una boutique a Sulmona. Un uomo ha provato a violentarla, ancora oggi quel trauma è una ferita enorme nell’anima della showgirl; per questo ha volutore nel dettaglio cosa sia successo. In studio è intervenuta anche la mamma.aggredita a 19Tutto è accaduto in pochi attimi, al momento della chiusura del negozio.ripercorre quei momenti, i ricordi ancora vividi nella memoria: “Lavoravo in quel negozio da poco e, mentre stavo chiudendo cassa, ho notato che il titolare era andato a chiudere le porte d’entrata: le aveva ...