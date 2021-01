Ex gieffina contro gli autori: “Ti manipolano la mente” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex gieffina Lidia Vella qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram uno sfogo contro gli autori del Grande Fratello: “Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… Prima t’indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello… Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, ed io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni”. Uno sfogo che ha fatto il giro del web e che è stato intercettato anche da Giada Di Miceli che ha così contattato l’ex gieffina per la trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio. Lidia, come riportato da GossipeTv, ha dichiarato in merito: “Il contesto è quello che è, entri con la mentre stra-debole. Stando là dentro te la indeboliscono ancora di più, arrivi a un punto in cui sei molto ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’exLidia Vella qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram uno sfogoglidel Grande Fratello: “Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… Prima t’indeboliscono lae poi parte il lavaggio del cervello… Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, ed io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni”. Uno sfogo che ha fatto il giro del web e che è stato intercettato anche da Giada Di Miceli che ha così contattato l’exper la trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio. Lidia, come riportato da GossipeTv, ha dichiarato in merito: “Il contesto è quello che è, entri con la mentre stra-debole. Stando là dentro te la indeboliscono ancora di più, arrivi a un punto in cui sei molto ...

