Cagliari, niente esonero di Di Francesco. Giulini: "Abbiamo rinnovato" (Di domenica 24 gennaio 2021) La sesta sconfitta di fila non costa la panchina a Eusebio Di Francesco , al quale il Cagliari ha rinnovato la fiducia. Non solo con le parole ma anche con i fatti. Già, perché in settimana il tecnico ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La sesta sconfitta di fila non costa la panchina a Eusebio Di, al quale ilhala fiducia. Non solo con le parole ma anche con i fatti. Già, perché in settimana il tecnico ...

EltonRichStarr : RT @MarcoYera: Anche Godin, idolo degli interisti Anti - Conte, ormai diventato un pericolo costante. Sì.. per il Cagliari appunto! Ogni vo… - MarcoYera : Anche Godin, idolo degli interisti Anti - Conte, ormai diventato un pericolo costante. Sì.. per il Cagliari appunto… - FApor_elmundo : RT @calciomercatoit: ?? #Cagliari | Niente esonero per #DiFrancesco, #Giulini annuncia: 'Abbiamo rinnovato' ?? #CMITmercato - spaziocalcio : Sorpresa al #Cagliari: Tommaso Giulini annuncia il rinnovo di Eusebio Di Francesco anziché l'esonero dopo… - calciomercatoit : ?? #Cagliari | Niente esonero per #DiFrancesco, #Giulini annuncia: 'Abbiamo rinnovato' ?? #CMITmercato -