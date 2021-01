Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro a 'Live Non è la D'Urso'. Poi scoppia la pace (Di lunedì 25 gennaio 2021) e Federico Fashion Style , un nuovo confronto a ' Live Non è la D'Urso '. Antonella Mosetti e Federico Fashion Style per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la Rai non abbia ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) e, unconfronto a 'Non è la D''.per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la Rai non abbia ...

GraceKe2426485 : RT @vincycernic95: Antonella Mosetti un'altra occasione se la merita al GF quindi dico lei da sola senza la figlia al #GFVIP 6 https://t.co… - GraceKe2426485 : Rimettete Antonella Mosetti nella casa, ha un alto potenziale trash che al gfvip1 non avevo notato,non ci siamo abb… - GionnyGf : Antonella Mosetti bella come sempre!!! ?? Non vedo l'ora di rivederti. #noneladurso - Carmelona5 : RT @LiveNoneladUrso: Ma cos'ha in mano Antonella Mosetti? ?? #noneladurso - Parissz8 : federico fashion style e antonella mosetti che cercano di comunicare #noneladurso -

Federico Fashion Style e la mamma contro le sfere:

Federico Fashion Style, nome d'arte del parrucchiere dei vip Federico Lauri, torna a Live - Non è la d'Urso ma questa volta non è solo. A fargli compagnia c'è sua madre Angela che affronta con lui per ...

