Verissimo, Elisa Isoardi e la storia con Matteo Salvini: “Ho solo ricordi belli” (Di sabato 23 gennaio 2021) Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, a Verissimo si racconta Elisa Isoardi. La conduttrice apre il suo cuore ripercorrendo la storia d’amore vissuta al fianco del leader della Lega Matteo Salvini. Nonostante la rottura, in lei permangono solo ricordi positivi: “Sono stati 5 anni d’amore bellissimi“. Elisa Isoardi: tra amore e progetti futuri È stata una delle concorrenti più apprezzate (e chiacchierate) dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Elisa Isoardi ha preso parte al talent di Milly Carlucci al fianco del maestro di ballo Raimondo Todaro e, su entrambi, la cronaca rosa ne ha parlato a lungo. La loro complicità sul palco era evidente e molti ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, asi racconta. La conduttrice apre il suo cuore ripercorrendo lad’amore vissuta al fianco del leader della Lega. Nonostante la rottura, in lei permangonopositivi: “Sono stati 5 anni d’amoressimi“.: tra amore e progetti futuri È stata una delle concorrenti più apprezzate (e chiacchierate) dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.ha preso parte al talent di Milly Carlucci al fianco del maestro di ballo Raimondo Todaro e, su entrambi, la cronaca rosa ne ha parlato a lungo. La loro complicità sul palco era evidente e molti ...

robertina19899 : RT @Antimo_Mallardo: Asia Argento, Elisa Isoardi, Cristian Chiabotto, Barbara de Rossi: praticamente tutte le ospiti di Verissimo hanno fat… - Antimo_Mallardo : Asia Argento, Elisa Isoardi, Cristian Chiabotto, Barbara de Rossi: praticamente tutte le ospiti di Verissimo hanno… - cristiana2c : Bellissima intervista a Elisa Isoardi. Donna splendida e di carattere. Le auguro il meglio. #Verissimo - alicejuvelove : Pure elisa isoardi a #verissimo veste Elisabetta franchi come la nostra queen... #gregorelli - _autoritratto_ : Non Elisa Isoardi che spera che Silvia metta una buona parola per lei con Piersilvio #Verissimo -