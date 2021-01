Unomattina, Monica Setta sensuale: selfie senza veli (Di sabato 23 gennaio 2021) Unomattina in famiglia formato sexy: ci ha pensato la conduttrice, che affianca Tiberio Timperi, Monica Setta a trasformare il format in un programma provocante pubblicando dai camerini, prima dell’inizio della fortunata trasmissione, una sua sensuale foto in mutande e tacchi nel momento di vestirsi per la trasmissione Monica Setta ha pubblicato lo scatto sui fleet di Twitter, che corrispondono alle storie di Instagram e Facebook, ed ha scatenato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 23 gennaio 2021)in famiglia formato sexy: ci ha pensato la conduttrice, che affianca Tiberio Timperi,a trasformare il format in un programma provocante pubblicando dai camerini, prima dell’inizio della fortunata trasmissione, una suafoto in mutande e tacchi nel momento di vestirsi per la trasmissioneha pubblicato lo scatto sui fleet di Twitter, che corrispondono alle storie di Instagram e Facebook, ed ha scatenato Articolo completo: dal blog SoloDonna

kenyaEin : RT @amArizona13: Monica Giandotti, Marco Frittella, Monica Maggioni, e Maurizio Molinari. I 4 coglioni che ridacchiavano a 'unomattina'! - kenyaEin : RT @SoccorsiG: Sospendere il programma Unomattina della RAI, sospendere,multare, sanzionare Marco Frittella e Monica Giandotti per non aver… - LPincia : RT @SoccorsiG: Sospendere il programma Unomattina della RAI, sospendere,multare, sanzionare Marco Frittella e Monica Giandotti per non aver… - SoccorsiG : Sospendere il programma Unomattina della RAI, sospendere,multare, sanzionare Marco Frittella e Monica Giandotti per… - zazoomblog : Monica Setta e lo scatto in mutande e tacchi: “Unomattina sexy altro che in famiglia!” - #Monica #Setta #scatto… -