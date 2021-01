Tra decreti e Dpcm con il Covid è caos burocrazia (Di sabato 23 gennaio 2021) L’emergenza Covid ha fatto esplodere la burocrazia: tra ordinanze, circolari, decreti, Dpcm e leggi in un anno 450 provvedimenti A causa della presenza del Covid, la produzione normativa è esplosa: tra circolari, ordinanze, decreti, Dpcm, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) L’emergenzaha fatto esplodere la: tra ordinanze, circolari,e leggi in un anno 450 provvedimenti A causa della presenza del, la produzione normativa è esplosa: tra circolari, ordinanze,, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in… L'articolo Corriere Nazionale.

jimihendrix1980 : RT @tvbusiness24: ??#Cgia, boom della produzione legislativa per il Covid. Sono 450 le misure approvate tra circolari, ordinanze, decreti, D… - tvbusiness24 : ??#Cgia, boom della produzione legislativa per il Covid. Sono 450 le misure approvate tra circolari, ordinanze, decr… - radiocarioca1 : chissà se tra 83 anni qualcuno chiederà scusa anche per i decreti sicurezza - FedeFraschetti : @GuidoCrosetto Una piccola Conte, tra poco emanerà decreti anche lei per governare la città - GiovanniCalcara : #PopeFrancis approva la promulgazione di decreti riguardanti otto cause di santità, tra cui il Servo di Dio Jérôme… -