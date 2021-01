Serena Enardu e Pago | “Un riavvicinamento soft | condannati a stare insieme” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle passate oreè tornata a parlare del suo rapporto con, dopo le ultime voci di una loro presunta riconciliazione. Voci che in qualche modo l’ex volto di Uomini e Donne e GF Vip ha adesso confermato pur avendo fatto intendere di voler proseguire con i piedi di piombo e, almeno per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.