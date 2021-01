Ristoratori Toscana: aprire i locali in zona gialla anche per cena (Di sabato 23 gennaio 2021) E' la richiesta avanzata da Tutela Nazionale Impresa-Ristoratori Toscana, che rappresenta 40mila aziende in Italia, alla presidenza del Consiglio, al ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, al ministro alla Salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021) E' la richiesta avanzata da Tutela Nazionale Impresa-, che rappresenta 40mila aziende in Italia, alla presidenza del Consiglio, al ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, al ministro alla Salute Roberto Speranza e al presidente della RegioneEugenio Giani

FirenzePost : Ristoratori Toscana: aprire i locali in zona gialla anche per cena - ZioKlint : RT @Apololega: Ristoratori zerovirgolisti... Potevano votare Cazzaballa in Toscana anziché lamentarsi ora! Ah, sono in Lombardia? E com'è c… - AnselmoCassiel : RT @Apololega: Ristoratori zerovirgolisti... Potevano votare Cazzaballa in Toscana anziché lamentarsi ora! Ah, sono in Lombardia? E com'è c… - vaniacavi : RT @Apololega: Ristoratori zerovirgolisti... Potevano votare Cazzaballa in Toscana anziché lamentarsi ora! Ah, sono in Lombardia? E com'è c… - RistToscana : RT @agenziaimpress: #Coronavirus. «I nostri locali devono aprire anche a cena». La richiesta di @RistToscana al #Governo -