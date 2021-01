Prada Cup, Vasco Vascotto: “Per un metro non li abbiamo presi. Luna Rossa ha fatto degli errori” (Di sabato 23 gennaio 2021) Luna Rossa ha perso la regata contro Ineos Uk andata in scena nella notte e ha così concluso al secondo posto il round robin della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha lottato alla pari con i britannici, ma nel finale si è dovuta arrendere e così dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. La strada verso la possibile sfida contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è tutta in salita. Vasco Vascotto, sailor di Luna Rossa, ha analizzato la prestazione del suo equipaggio: “Purtroppo non abbiamo vinto, la regata l’abbiamo fatta bene. abbiamo combattuto con quelli che sono gli imbattuti, all’ultimo incrocio non li abbiamo presi per un metro e ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)ha perso la regata contro Ineos Uk andata in scena nella notte e ha così concluso al secondo posto il round robin dellaCup. L’imbarcazione italiana ha lottato alla pari con i britannici, ma nel finale si è dovuta arrendere e così dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. La strada verso la possibile sfida contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è tutta in salita.tto, sailor di, ha analizzato la prestazione del suo equipaggio: “Purtroppo nonvinto, la regata l’fatta bene.combattuto con quelli che sono gli imbattuti, all’ultimo incrocio non liper une ...

