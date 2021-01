Polizia da Lucha y Siesta | le attiviste | “Depositeremo memoria al pm”

Leggi su dire

(Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Un’azione “brutale”, non per le identificazioni, ma per “le modalità con le quali sono state eseguite”. Sono queste le parole con cui le attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma descrivono all’agenzia di stampa Dire l’intervento di identificazione delle donne in uscita dalla violenza ospitate nella struttura di via Lucio Sestio 10, effettuato dagli agenti del Commissariato Tuscolano lunedì 18 gennaio. Tre le donne che quella mattina si trovavano con i propri figli nell’immobile dell’Atac occupato 12 anni fa dalle attiviste e divenuto nel tempo punto di riferimento sociale e culturale per la lotta alla violenza di genere nella Capitale. Finito all’asta per il concordato preventivo della municipalizzata del trasporto pubblico locale romano, la Regione Lazio si e’ candidata all’acquisizione della struttura per garantire la salvaguardia dell’esperienza portata avanti al suo interno e sul territorio. La prossima, dopo la prima del maggio 2020, è prevista per marzo 2021. “Le donne si sono spaventate moltissimo nel trovarsi la Polizia in casa senza alcun preavviso- spiega alla Dire Anahi, operatrice antiviolenza alla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’- Per il ragazzo di 13 anni che aveva aperto il cancello per andare a scuola e si è trovato gli agenti che gli hanno chiesto di accompagnarli all’interno delle stanze, è stato un trauma, perché aveva paura di aver messo a rischio la famiglia”.