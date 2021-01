Oggi pomeriggio in tv: “Se scappi, ti sposo”, Pretty Julia sta in campagna (Di sabato 23 gennaio 2021) Oggi pomeriggio in tv: Se scappi, ti sposo. La squadra vincente di Pretty Woman (1990), formata dal regista Garry Marshall, il duo di protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, nonché Héctor Elizondo in un ruolo secondario, torna dieci anni dopo, con una commedia romantica, meno graffiante dell’ottimo precedente. Al conflitto di classe, si sostituisce lo scontro campagna e città, smorzato ed edulcorato nei toni del battibecco molto scherzoso. La vita di provincia è dipinta con toni nostalgici nel calore umano e nello spirito di comunità, che trascende regole, conflitti interpersonali e divisioni generazionali. Dimensione in cui, tuttavia, tra aspettative familiari ed etichette sociali, è facile perdere la propria identità. Ike Graham (Richard Gere) è un famoso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021)in tv: Se, ti. La squadra vincente diWoman (1990), formata dal regista Garry Marshall, il duo di protagonistiRoberts e Richard Gere, nonché Héctor Elizondo in un ruolo secondario, torna dieci anni dopo, con una commedia romantica, meno graffiante dell’ottimo precedente. Al conflitto di classe, si sostituisce lo scontroe città, smorzato ed edulcorato nei toni del battibecco molto scherzoso. La vita di provincia è dipinta con toni nostalgici nel calore umano e nello spirito di comunità, che trascende regole, conflitti interpersonali e divisioni generazionali. Dimensione in cui, tuttavia, tra aspettative familiari ed etichette sociali, è facile perdere la propria identità. Ike Graham (Richard Gere) è un famoso ...

