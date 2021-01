McGregor-Poirier oggi | orario | tv | programma | streaming MMA

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nella notte di domenica 24 gennaio, attorno alle ore 05.00/05.30, Conoraffronterà Dustinnel main event di UFC 257. All’Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) andrà in scena l’attesissimo incontro di MMA tra due stelle di questo sport: da una parte l’irlandese, icona indiscussa delle arti marziali miste insieme a Khabib Nurmagomedov, dall’altra lo statunitense, attuale numero 2 del ranking dei pesi leggeri. Guarda inlivesu DAZN Sarà una rivincita imperdibile tra i due 32enni. Il ribattezzato The Notorious torna a combattere a distanza di un anno dalla sua ultima apparizione: era il 18 gennaio 2020 quando ebbe la meglio su Donald Cerrone nel giro di 40 secondi. Il già Campione del Mondo dei pesi leggeri se la dovrà vedere contro un avversario di ...

Pall_Gonfiato : Dove vedere #McGregor-#Poirier #streaming #gratis e #direttatv #MMA #UFC? - elvisfabrix : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Ufc #McGregor contro #Poirier, la strategia di Conor e l’ombra dell’'aquila' #Nurmagomedov. Il commento di @fantedi… - Gazzetta_it : #Sakara: 'Tifo il nuovo #ConorMcGregor, ma #DustinPoirier ha le mani pesanti. Il mio ritorno? Presto in America'. A… - FattiMarziali : Manca poco al rematch tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Per ingannare l'attesa, ritorniamo con la mente alla pri… - tuttomma_it : Senza dubbio uno dei face-off più emozionanti che abbiamo mai visto (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : McGregor Poirier

“Se uno dei due dovesse vincere in maniera spettacolare, potrebbe decidere di tornare“, ha rivelato Dana White la settimana scorsa. La main card è in programma a partire dalle 04:00 ora italiana della ...Per molto tempo si è parlato di Conor McGregor in WWE, magari in una Royal Rumble, o magari in una puntata di Monday Night RAW la notte dopo WrestleMania. Il fighter della UFC, però, tornerà nell’otta ...