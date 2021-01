Lombardia rossa per errore, la class action per chiedere i danni: «Una follia, la locomotiva d’Italia bloccata senza motivo» – L’intervista (Di sabato 23 gennaio 2021) L’errore sul calcolo dell’Rt, forse da parte della Regione Lombardia, non è passato inosservato. A parte lo scaricabarile tra governo e Regione sulla responsabilità del caso, una cosa è certa: un intero territorio è stato costretto alla zona rossa per una settimana senza alcun motivo, con il risultato di «ingenti danni a commercianti e imprenditori», già in ginocchio da mesi per l’emergenza Covid. «La Regione Lombardia, che è la locomotiva d’Italia, è stata bloccata per una settima per un fatto che oggettivamente non c’era. Chi ha sbagliato deve pagare, hanno fatto danni all’economia. Un disastro». A parlare a Open è l’avvocato Francesco Borasi che lunedì presenterà la richiesta di accesso agli atti e ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) L’sul calcolo dell’Rt, forse da parte della Regione, non è passato inosservato. A parte lo scaricabarile tra governo e Regione sulla responsabilità del caso, una cosa è certa: un intero territorio è stato costretto alla zonaper una settimanaalcun, con il risultato di «ingentia commercianti e imprenditori», già in ginocchio da mesi per l’emergenza Covid. «La Regione, che è la, è stataper una settima per un fatto che oggettivamente non c’era. Chi ha sbagliato deve pagare, hanno fattoall’economia. Un disastro». A parlare a Open è l’avvocato Francesco Borasi che lunedì presenterà la richiesta di accesso agli atti e ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - xblunotte : RT @ilgiornale: Il ministro Speranza pretendeva che Regione Lombardia dicesse che la zona rossa era stata un loro errore. A dirlo l'assesso… - Friedri05611005 : RT @spinozait: La Lombardia in zona rossa a causa di un errore di valutazione. Alle scorse elezioni regionali. [@Paoleeno ] -