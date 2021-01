LIVE – Frosinone-Reggina 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa mancano all’appuntamento con il successo da ben cinque gare e vogliono rialzare la testa per evitare di perdere il treno playoff; i calabresi, dal canto loro, arrivano da due sconfitte consecutive ed hanno bisogno di tornare alla vittoria per tenersi fuori dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Rohden, Maiello, Carraro, Zampano; Novakovich, Parzyszek.Allenatore: Nesta...