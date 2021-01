Libia | mercenari russi costruiscono una mega trincea

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un’inchiesta della CNN ha rivelato che iavrebbero costruito un enormedi 70 km in. La costruzione dellafa temere che i combattenti stranieri non si ritireranno entro sabato, come invece afferma un accordo di pace mediato dalle Nazioni Uniti. Inoltre i funzionari statunitensi sono anche preoccupati per gli obbiettivi